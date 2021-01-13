Kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi
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Kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi

13.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:19

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, 2 bin 170 paket kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, 2 bin 170 paket kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yolçatı ve Erikbağı köylerindeki 6 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, dedektör köpekler kullanılarak yapılan aramada, 2 bin 170 paket kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği, 80 tabanca mermisi, 9 av tüfeği fişeği, arama dedektörü, 3 kilo 500 gram kıyılmış tütün ve 76 paket tütün filtresi ele geçirildi.

Malzemelere Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi
Kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi
Kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi
Kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi
Kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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