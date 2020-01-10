Bitlis'te kaçak sigara operasyonu
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir minibüste 2 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir minibüste 2 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ahlat-Adilcevaz kara yolunun Uludere köyü mevkisinde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir yolcu minibüsünün durdurulduğu belirtildi.
Yapılan aramada, minibüsteki F.K. isimli yolcuya ait saman çuvalına gizlenmiş 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan F.K'nin Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.