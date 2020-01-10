Bitlis'te kaçak sigara operasyonu
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Bitlis'te kaçak sigara operasyonu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir minibüste 2 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

10.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:22
Bitlis'te kaçak sigara operasyonu

'in ilçesinde bir minibüste 2 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ahlat-Adilcevaz kara yolunun Uludere köyü mevkisinde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir yolcu minibüsünün durdurulduğu belirtildi.

Yapılan aramada, minibüsteki F.K. isimli yolcuya ait saman çuvalına gizlenmiş 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan F.K'nin Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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