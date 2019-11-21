Bitlis'te kaçak sigara operasyonu
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Bitlis'te kaçak sigara operasyonu

Bitlis polisinin düzenlediği operasyonda bir araçta bin 80 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

21.11.2019 21:56 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:04
Bitlis'te kaçak sigara operasyonu

polisinin düzenlediği operasyonda bir araçta bin 80 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan arama neticesinde bin 80 paket kaçak sigara ele geçirilmiş ve K.D. İsimli araç sürücüsü gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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