Bitlis'te jeotermal kaynak arama çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitlis'te jeotermal kaynak arama çalışması

Bitlis'te jeotermal kaynak arama çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitlis'te 4 ruhsatlı alanda jeotermal kaynak araması başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitlis'te 4 ruhsatlı alanda jeotermal kaynak araması başlattı.

Bitlis İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan proje kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından beklenen kaynak bulunması halinde seraların kurulması planlanıyor. Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçeleri olmak üzere 4 ruhsatlı alanda kurulan cihazlar sayesinde yaklaşık 10 bin metrede kaynak aramaları yapılıyor.

İhaleyi alan firma yetkilisi Jeofizik Mühendisi Hilal Özdoğan, çalışmanın yüzde 70'lik kısmının tamamlandığını belirtti. Özdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı proje ile bölgede jeotermal kaynak arama faaliyeti yürüttüklerini söyledi. Proje sonunda iyi kaynakların bulunması halinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sera kuracağını belirten Özdoğan, "Bu sera alanları ilimiz için büyük bir tarım potansiyeli oluşturacak. Yılın büyük bölümünü kış olarak yaşadığımız Bitlis'te, kışın bile dalında sebze yiyebileceğiz. Belirlediğimiz noktalarda jeofizik etüt çalışmaları yapıyoruz. Yer altını 10 bin metreye kadar haritalıyoruz. Haritaladıktan sonra önereceğimiz noktalarda jeotermal sondajlarla çıkarılacak. Suyun sıcaklığına göre tarımın belli alanlarında kullanılabilecek. Bitlis'te; Adabağ, Oduncular ve Benekli köyleri ile Adilcevaz ilçesi olmak üzere 4 ruhsat sahasında çalışma yürütmekteyiz. Buraya cihazların kurulumunu sağladıktan sonra 18 saat boyunca ölçü kaydediyor. 18 saat sonra bu cihazları toplayıp yeni lokasyon alanlarında kuruyoruz. 10 bin metreye kadar varsa fay hatları, mağma odaları ve sıcak su görüntülerini kayıt altına alıyoruz. Bölgede daha önce Van'ın Çaldıran ilçesinde yaptık. Orada yaklaşık 80 dereceye kadar sıcak su alınıyor. Sera kurumlarına başlandı. Bunu Bitlis'e uygulamak istedik" dedi. - BİTLİS

Bitlis'te jeotermal kaynak arama çalışması
Bitlis'te jeotermal kaynak arama çalışması
Bitlis'te jeotermal kaynak arama çalışması
Bitlis'te jeotermal kaynak arama çalışması
Bitlis'te jeotermal kaynak arama çalışması
Bitlis'te jeotermal kaynak arama çalışması
Bitlis'te jeotermal kaynak arama çalışması
Bitlis'te jeotermal kaynak arama çalışması
Bitlis'te jeotermal kaynak arama çalışması
Bitlis'te jeotermal kaynak arama çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Antony Blinken Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Prens Harry Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bitlis'te jeotermal kaynak arama çalışması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 12:30:52. #1.11#

title