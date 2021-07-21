Son dakika haberleri | BİTLİS'TE, JANDARMADAN DRONE'LU BAYRAM DENETİMİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | BİTLİS'TE, JANDARMADAN DRONE'LU BAYRAM DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... BİTLİS İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kurban Bayramı'nda drone destekli denetimler yaptı.

BİTLİS İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kurban Bayramı'nda drone destekli denetimler yaptı. Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kurban Bayramında denetim yaptı. Araçlar durdurularak sürücüler uyarılırken, yolculara bayram şekeri ikram edildi. Denetimlerde jandarma trafik timleri ve motosikletli asayiş timleri tarafından durdurulan araç sürücüleri ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi. Sürücülere uykusuz araç kulanmamaları ve hız kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlemler uygulandı.

Son dakika haberleri | BİTLİS'TE, JANDARMADAN DRONE'LU BAYRAM DENETİMİ
Son dakika haberleri | BİTLİS'TE, JANDARMADAN DRONE'LU BAYRAM DENETİMİ
Son dakika haberleri | BİTLİS'TE, JANDARMADAN DRONE'LU BAYRAM DENETİMİ
Son dakika haberleri | BİTLİS'TE, JANDARMADAN DRONE'LU BAYRAM DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Derya Yanık Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Buse Varol Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Ali Koç Metin Oktay Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | BİTLİS'TE, JANDARMADAN DRONE'LU BAYRAM DENETİMİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 20:59:58. #1.15#

title