Bitlis'te jandarmadan "Bir Işık da Sen Yak" projesi

14.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:26

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Valilik himayesinde, çocuk istismarı, erken yaşta evlilik, çocukların okula gönderilmemesi ve aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla "Bir Işık da Sen Yak" projesi başlattı.

Proje kapsamında, Valilik toplantı salonunda muhtar, din görevlileri ve güvenlik korucularına yönelik bilgilendirme semineri verildi.

Programa katılan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, projeyle toplumda kanayan yara haline gelmiş çocuk istismarı, erken yaşta evlilik, okula gönderilmeyen çocukların durumu ile aile içi şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

Başta, kırsal bölgelerde yaşayanlar olmak üzere toplumu bu konularda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirten İlbey, şunları kaydetti:

"Ülke çapında yaygınlaşan ve toplumu derinden etkileyen bu sorunlar gündemdeki yerini korumaya devam etmektedir. Bu nedenle ülkemizin birçok kurumu ve sivil toplum kuruluşları tarafından bu sorunlar hakkında sosyal farkındalık projeleri üretilerek toplumun bilinçlendirilmesine çalışılmaktadır. Buna paralel olarak önleyici ve adli görevleri bakımından bu sorunun çözümünde paydaş ve toplumla daima iç içe yaşayan Jandarma Genel Komutanlığı da bu tür projelerde bilhassa kırsal kesimlerde öncü bir rol oynayarak sorumluluk üstlenmektedir."

İlbey, çocuk istismarına yönelik araştırmalarda, çocukların, kimlerin istismara maruz bırakılabileceği konusunda bilgi sahibi olmadığını, özellikle çocuk istismarına karşı ebeveynlerin çocuklarıyla nasıl konuşmaları gerektiğini bilmediklerinin görüldüğünü kaydetti.

"Kızlarımız aile içi şiddet ve baskılara maruz kalabiliyor"

Erken yaşta evliliğin özellikle kız çocuklarının bedensel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkilediğinin altını çizen İlbey, "Maddi ve manevi olarak muhtaç durumdaki çocukların, erken evlenmesi çocukların eğitimlerini kesintiye uğratmakta, vasıflı olmadıkları için istihdam imkanlarından da yeteri kadar yararlanamamaktadırlar. Erken evlilik, daha çok kadın aleyhine sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Çocuk yaşta evlenen kızlarımız aile içi şiddet ve baskılara maruz kalabilmekte, doğum tehlikesi ya da kalıcı hastalıklar gibi ciddi risklerle de karşılaşabilmektedirler. Okuyan kız ve erkek çocuklar arttıkça erken yaşta evlilik ve çocuk sahipliliği de azalmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Şiddete maruz kalan kadın sayısının giderek arttığını görüyoruz"

Kadına karşı şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu vurgulayan Tuğgeneral İlbey, şöyle devam etti:

"İslam dininin 'cennet anaların ayakları altındadır' deyişiyle kadının ve annenin kutsallığını çok kesin bir dille vurgulamasına rağmen maalesef günümüzde şiddete maruz kalan kadın sayısının giderek arttığını görmekteyiz. Bahsettiğimiz sorun alanlarına yönelik Bitlis özelinde bir inceleme yapıldığında, kent genelinde jandarma sorumluluk alanında 2019'un 10 ayında şiddet mağduru 37 kadına koruma kararı verildiği, bunlardan 14'ünün sığınma evine yerleştirildiği, 40 şüpheli hakkında ise erken yaşta evlilikle ilgili yasal işlem yapıldığı görülmektedir. Devletin ve milletin temeli ailenin, kadının ve çocuğun korunması maksadıyla son yıllarda ülkemizde önemli mevzuat çalışmaları yapılmış ve önemli kanunlar yürürlüğe konulmuştur."

Kırsal kesimdeki devlet kurumlarına, muhtarlara, din görevlilerine, öğretmenlere ve jandarmaya bu konuda büyük görevlerin düştüğünü vurgulayan İlbey, Jandarma Genel Komutanlığı olarak toplumda kanayan yara haline gelen bu sorunların karşısında, kadının ve çocuğun yanında olduklarını aktardı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Üstçavuş Ayşe Özden'in sunum yaptığı toplantıda, katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Toplantıya, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, askeri erkan, muhtarlar, din görevlileri ve güvenlik korucuları katıldı.

Kaynak: AA