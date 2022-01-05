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BİTLİS'TE JANDARMA, SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS'te, jandarma ekiplerince kış şartları nedeniyle sokak hayvanları için doğaya yem, mama ve yiyecek bırakıldı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te, jandarma ekiplerince kış şartları nedeniyle sokak hayvanları için doğaya yem, mama ve yiyecek bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışma başlattı. Ekipler, beslenme imkanı zorlaşan sokak hayvanları için doğaya mama, yem ve yiyecek bıraktı.

BİTLİS'TE JANDARMA, SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI

BİTLİS'TE JANDARMA, SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI

BİTLİS'TE JANDARMA, SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI

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