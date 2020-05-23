Bitlis'te jandarma, PKK'ya ait 32 odalı sığınağı imha etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bitlis'te jandarma, PKK'ya ait 32 odalı sığınağı imha etti

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 32 odalı sığınak ve içerisinde bulunan yaşam malzemeleri imha edildi.

Bitlis'te jandarma, PKK'ya ait 32 odalı sığınağı imha etti
23.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:37

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 32 odalı sığınak ve içerisinde bulunan yaşam malzemeleri imha edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, merkez kırsalında araziye gizlenmiş yaşam malzemesi olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu bilgiler doğrultusunda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hasan Kuzu 2020-12" operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında; yaklaşık 3 metrekare alanda tespit edilen, birbiri ile bağlantılı 32 odalı sığınak (19'u erkek, 9'u bayan, 4'ü bireysel) içerisinde 3 adet büyük tüp, 4 adet akü, 50 metre kablo, 5 adet leşker kıyafeti, 1 adet sırt çantası, 2 adet uyku tulumu, 1 adet mat, 1 adet el feneri, 10 çift ayakkabı, 20 metre branda, 1 adet jelikan bidon, 20 adet kasa ve çeşitli tıbbi ve giyim malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi. BTÖ mensuplarına ait ana barınma alanı ile sığınak ve mevzilerde kullanılamaz hale getirildi. Güvenlik güçleri bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecekler. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?
Kastamonu'da üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'da üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Hatice Çarpar Şahan Gökbakar Çağatay Ulusoy
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Mhp Silah Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Bitlis'te jandarma, PKK'ya ait 32 odalı sığınağı imha etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 15:37:46. #1.14#
title