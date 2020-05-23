Bitlis'te jandarma, PKK'ya ait 32 odalı sığınağı imha etti Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 32 odalı sığınak ve içerisinde bulunan yaşam malzemeleri imha edildi.

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 32 odalı sığınak ve içerisinde bulunan yaşam malzemeleri imha edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, merkez kırsalında araziye gizlenmiş yaşam malzemesi olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu bilgiler doğrultusunda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hasan Kuzu 2020-12" operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında; yaklaşık 3 metrekare alanda tespit edilen, birbiri ile bağlantılı 32 odalı sığınak (19'u erkek, 9'u bayan, 4'ü bireysel) içerisinde 3 adet büyük tüp, 4 adet akü, 50 metre kablo, 5 adet leşker kıyafeti, 1 adet sırt çantası, 2 adet uyku tulumu, 1 adet mat, 1 adet el feneri, 10 çift ayakkabı, 20 metre branda, 1 adet jelikan bidon, 20 adet kasa ve çeşitli tıbbi ve giyim malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi. BTÖ mensuplarına ait ana barınma alanı ile sığınak ve mevzilerde kullanılamaz hale getirildi. Güvenlik güçleri bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecekler. - BİTLİS

Kaynak: İHA