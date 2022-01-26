Bitlis'te jandarma personeli çocuklarla kar topu oynadı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te jandarma personeli yarı yıl tatiline giren öğrencilerle kar topu oynayarak keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yenice Jandarma Karakolu personeli, yarıyıl tatiline giren öğrencilerle karakolun bahçesinde kar topu oynadı.

Eğlenceli anların yaşandığı kar topu savaşının ardından öğrencileri karakolda ağırlayan askerler, ikramlarda bulundu.

Askerler, daha sonra çocuklarla kardan adam da yaptı.