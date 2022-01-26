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Bitlis'te jandarma personeli çocuklarla kar topu oynadı

Bitlis'te jandarma personeli çocuklarla kar topu oynadı

Bitlis'te jandarma personeli yarı yıl tatiline giren öğrencilerle kar topu oynayarak keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te jandarma personeli yarı yıl tatiline giren öğrencilerle kar topu oynayarak keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yenice Jandarma Karakolu personeli, yarıyıl tatiline giren öğrencilerle karakolun bahçesinde kar topu oynadı.

Eğlenceli anların yaşandığı kar topu savaşının ardından öğrencileri karakolda ağırlayan askerler, ikramlarda bulundu.

Askerler, daha sonra çocuklarla kardan adam da yaptı.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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