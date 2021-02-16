Bitlis'te jandarma operasyonu; PKK'nın yaşam malzemeleri ele geçirildi

BİTLİS kırsalında, jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla Çobansuyu köyü kırsalında operasyon düzenledi. 'Şehit J.Er Mehmet Cengiz 2021-01 Operasyonu' kapsamında arazide yapılan aramalarda; toprağa gömülü 3 jelikan bidon içinde 10 metre elektrik kablosu, üçlü priz, met, makas, balyoz, ısıtıcı, termos, 4 çaydanlık, 13 tabak, 2 litre motor yağı, 1,5 litre benzin ve 138 kilo çeşitli gıda malzemesi ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğerleri yerinde imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ