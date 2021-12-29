Bitlis'te jandarma, akıllı yaka kamerası kullanmaya başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te jandarma, akıllı yaka kamerası kullanmaya başladı

Bitlis'te jandarma, akıllı yaka kamerası kullanmaya başladı
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

ASELSAN tarafından üretilen ve Türkiye'de sadece 3 kentte bulunan yaka kamerası, Bitlis'te de ilk defa jandarma arama kontrol noktasında kullanılmaya başlandı.

BİTLİS (DHA) - ASELSAN tarafından üretilen ve Türkiye'de sadece 3 kentte bulunan yaka kamerası, Bitlis'te de ilk defa jandarma arama kontrol noktasında kullanılmaya başlandı. 'EKS-2WX' adı verilen yaka kamerası, yapay zeka teknolojileri ve büyük veri analizlerinin desteğiyle güçlendirilmiş yazılımlar ile suçluları anlık tespit edebiliyor.

ASELSAN'ın ürettiği akıllı yaka kameraları, Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Çimenli yol kontrol noktasında kullanılmaya başlandı. ASELSAN'ın, asayiş ve güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri için ürettiği 'EKS-2WX' yaka kamerası, yapay zeka teknolojileri ve büyük veri analizlerinin desteğiyle güçlendirilmiş yazılımlar sayesinde suçluları anlık tespit ediyor. Yaka kamerası, Bitlis'in yanı sıra Hakkari, Şırnak ve Siirt'te kullanılıyor. Akıllı kontrol noktası ve jandarma devriye ile asayiş uygulamalarında kullanılan yaka kamerası, araç içi yüz tespiti, akıllı devriye mobil ve web uygulaması, büyük veri depolama plaka tanıma sistemi, jandarma yüz tanıma uygulaması ve yüz izleri veri tabanı, NVR ve video sunucu sistemleriyle bilişim altyapılarından yararlanıyor. Yaka kamera sistemi, Bitlis-Ahlat-Adilcevaz-Erciş-Van kara yolu üzerindeki Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çimenli yol kontrol noktasında etkin olarak kullanılıyor. Yaka kamerasının, jandarma ekiplerinin iş yükünü ise önemli oranda hafiflettiği belirtildi. Yol uygulamalarında kimlik toplamak yerine yüze bakarak hızlıca sorgulama yapılabilen uygulamayla asayiş ve güvenliği daha hızlı sağlanıp vatandaşlar bekletilmeden işlemleri yapılıyor.


Bitlis'te jandarma, akıllı yaka kamerası kullanmaya başladı

Bakan Muş Denetimlerimiz artarak sürecek

Bakan Muş Denetimlerimiz artarak sürecek

 Şırnak'ta Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

 Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Eren Kış-13 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Eren Kış-13 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title