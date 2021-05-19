Bitlis'te İstiklal Marşı etkinliği
BİTLİS'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstiklal Marşı etkinliği düzenlendi.
BİTLİS'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstiklal Marşı etkinliği düzenlendi.
Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bir araya gelen gençler açtıkları dev Türk bayrağı etrafında hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Binalardaki vatandaşların balkonlarından bayraklarla eşlik ettiği İstiklal Marşı etkinliği saat 19.19'da gerçekleştirildi. Etkinliğe küçük çocuklarda ellerinde Türk bayrakları ile destek verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş