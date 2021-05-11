Bitlis'te, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitlis'te, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

Bitlis'te, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ - Haberler | Güncel

BİTLİS'te, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları, 200 araçtan oluşan konvoyla slogan atılıp, açıklama yapılarak protesto edildi.

BİTLİS'te, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları, 200 araçtan oluşan konvoyla slogan atılıp, açıklama yapılarak protesto edildi.

Memur- Sen öncülüğünde Türkiye'nin birçok ilinde, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi. Bitlis'te ise çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu, bir akaryakıt istasyonu önünde toplandı. Araç konvoyu eşliğinde kenti turlayıp, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan STK'lar, 'Kudüs'e selam, direnişe devam', 'Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık' sloganları attı. Cumhuriyet Meyanına gelen STK'lara Bitlis Belediye Başkanı Nesrullan Tanğlay, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar destek verdi. Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından STK'lar adına açıklamayı, Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak yaptı.

Durak, "Bu asırda, başta ABD olmak üzere, sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenler, terörirst İsrail'in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır. Kirli medya düzeniyle, artık her neresinden bakarsanız bakın, adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen kanı ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Tam da bu yüzden, herkes sussa da, Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlülerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. İsrail'in temelinde terör vardır, kan vardır, kin vardır ve ırkçılık üzerine bina edilmiş siyonist rejimin oluşturduğu ipe sapa gelmez kör bir inanç vardır" dedi.

Protesto, yapılan duanın ardından son buldu.


Bitlis'te, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Bitlis'te, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Bitlis'te, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Bitlis'te, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Bitlis'te, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Bitlis'te, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Bitlis'te, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Bitlis'te, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
Bitlis'te, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

ABD yönetiminden 'hem İsrail hem Filistin'e' tansiyonu düşürme çağrısı
ABD yönetiminden "hem İsrail hem Filistin'e" tansiyonu düşürme çağrısı
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Ali Babacan Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu
Magazin Burak Sergen Demet Akalın Hakan Sabancı Barış Murat Yağcı
Spor Diego Muslera Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bitlis'te, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 01:19:13. #1.15#

title