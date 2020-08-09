Bitlis'te işçilere hizmet edecek yeni bir sendika kuruldu Bitlis'in Hizan ilçesinde Türkiye geneli işçilere hizmet edecek yeni bir işçi sendikası kuruldu.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Türkiye geneli işçilere hizmet edecek yeni bir işçi sendikası kuruldu.

Hizan Gençlik Merkezi toplantı salonunda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurul programında; ticaret, kooperatif, eğitim, büro ve güzel sanatlar kolunda hizmet verecek yeni bir işçi sendikası kuruldu. Kurulan yeni sendika, 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirerek Bitlis Hizan merkezli olarak ülke sendikacılığına yeni bir soluk getirecek.

Büro işçilerinin haklarını arayacak olan ve Türkiye'de ilk defa Ankara dışında Bitlis'in Hizan merkezli sendika olma özelliğine sahip olarak hizmete başlayan Tüm-Birlik-İş Sendikasının başkanı ise Servet Demir oldu.

Sendika genel kurulunda konuşan Genel Başkan Servet Demir, tüm işçilerin problemlerini çözmeye çalışacaklarını vurguladı. - BİTLİS

Kaynak: İHA