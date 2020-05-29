Bitlis'te iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
29.05.2020 21:23 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:20
Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Tatvan ilçesinden Ahlat'a giden Mehmet Sait Kılıç (54) yönetimindeki 13 EC 404 plakalı otomobil, Yamlar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle belediyeye ait iş makinesine çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Kılıç, olay yerinde öldü.
Kılıç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA