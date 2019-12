Bitlis'te iş adamları istişare toplantısı düzenlendi

02.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:59

Bitlisli iş adamı Yaşar İzsiz tarafından yapılan organizasyon kapsamında, iş adamları istişare toplantısı düzenlendi.



Bitlis il merkezindeki özel bir işletmede düzenlenen toplantıya ülke genelindeki Bitlisli iş adamları, girişimci kadınlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları ve il merkezi ile ilçelerdeki esnaflar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin, Bitlis'in tüm renklerinin bu toplantıda bir arada olduğunu ve Bitlis'in bütün değerlerini bir arada görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aynı zamanda programın moderatörlüğünü yürüten Cengiz Şahin, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, ama hiçbir şey imkansız değil. Bitlis bunu da aşacak güçtedir. 81'inci sırada bulunmamız bizi yıldırmayacaktır. Genç nüfus potansiyelimiz çok yüksek, ülke ortalamasının çok üstündeyiz. Yeter Bitlis'in birbirinden kıymetli iş adamları, bir birleriyle koordineli bir şekilde çalışma yürütsün. Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 13 civarında iken bizde yüzde 21. Bitlis'in IPART kapsamına alınması, ilimizin kalkınması için çok önemlidir. Dünya genelinde geçerli olan 13 turizm çeşitliliğinin 10'u bizde mevcut, ama maalesef turizmde ilerleme kaydedememişiz. Turizm kenti olarak ilan edilmiş olan Bitlis'in havaalanının olmaması, yani Doğu Anadolu'da havaalanı olmayan 2 ilden birisi Bitlis'tir. Türkiye'de güneş enerjisini en iyi alan şehir sıralaması Konya, Van, Hakkari ve Bitlis'tir. Ama maalesef bunda da sonlardayız ve bunun nedenlerinden biri de buraya tanınan kotanın yeterli olmaması. Bitlis ilimizde 18 tekstil atölyemiz mevcut ve burada 3 bin 500 kişi istihdam edilmektedir. Hava alanı sadece turizm için değil, tanıtım ve ticaret için de gereklidir" dedi.



Toplantıya ev sahipliği yapan Bitlisli iş adamı Yaşar İzsiz ise, Bitlisli iş adamlarıyla birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada öncelikle her zaman Bitlis ve hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya hazır olduğumu belirtmek istiyorum. İki dönem üst üste Bitlis Dernekler Federasyonu Başkanlığını yaptım. Bu süre zarfında Bitlis'i ön planda tutmak, Bitlisli hemşehrilerimize faydalı olmak ve ülke genelinde Bitlis'in tanıtımını yapmak için belirli projeler yürüttük. Bitlis'e katkı sunmak adına iş adamlarını, dernek başkanlarını ve farklı illerin federasyon başkanlarını ilimize getirerek burada misafir ettik. Tanıtım amacıyla özellikle batı ve Karadeniz illerindeki federasyon başkanlarını davet ettik. Aynı zamanda ülke genelindeki illerde bulunan tüm hemşehrilerimize destek olmak için elimizden geleni yaptık. Şu an burada bulunmamızın nedeni; Bitlis ilimize, ilçelerimiz, bölgemiz ve hemşehrilerimiz için ne yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor, bunları konuşmak, talep, istek, öneri ve buradaki ağabeylerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin fikirlerini, düşüncelerini dinlemek amacıyla bir aradayız. Birlik ve beraberlik içinde çalışmalar yürütmek, el birliğiyle projeler üretmek, ilimizin daha çok kalkınması adına İstanbul'daki gücümüzü ve buradaki gücümüzü birleştirmek için buradayız. Allah'ın izniyle bu tür toplantılarımızı daha sık gerçekleştireceğiz. Toplantımız siyaset dışı ve tamamıyla Bitlis'imizin kalkınmasına, gelişmesine yönelik. Hiçbir ayırım yapmadan, hep birlikte, tek çatı altında, Bitlis ve hemşehrilerimiz için çalışmalar yürüteceğiz inşallah. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan ise, organizasyondan dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, "Öncelikle şunu söyleyeyim. Sermaye ürkektir, sermaye pazarlığı sevmez, sermaye huzurun ve güvenin olduğu yerde olur. Biz her ne kadar da burada huzurun olduğunu söylesek de, bazıları televizyonlarda huzursuzluğu anlatıyorlar. Buraya gelecek olan ve buraya yatırım yapmayı düşünen iş adamlarımıza güven vermemiz gerekiyor. Turizm konusuna gelince, turist bir yere gideceği zaman öncelikle bakacağı konaklama ve havaalanı. Ama ne yazık ki bizde aradıkları yok. Bizim tarihi mekanlarımız var, onu da berbat etmişiz. Sivil toplum kuruluşu olarak bir birimize destek olmamız lazım. İldeki siyasiler ve tüm seçilmişler, iktidar, muhalefet, herkes bir araya gelip 81 il içinde geride kalmış olmanın utancından kurtulmamız lazım. Bitlis'e gelen tekstilci kardeşlerimize öncelikle teşekkür ederek şunu söylemek istiyorum. 3 binin üzerinde bir istihdam sağlıyorlar ve bunun yanında yan sanayiyi de güçlendiriyorlar. Organize sanayi bölgemiz yapılmış ve hazırdır. Bölgemizde uyuşturucu başını almış gidiyor, acilen bu konuda önlem alınması gerekiyor. 6'ncı bölge olmamıza rağmen, bizim gelişmişlik düzeyimiz Van veya diğer iller ile aynı değil ise dersimizi çok iyi çalışmamız lazım. Gerekiyorsa sorunlarımızı götürüp Cumhurbaşkanımızın masasına koymamız lazım. Ayrıca, yatırımcıların buraya gelmesi için cazip şeylerin olması lazım. Kesinlikle havaalanımızın olması gerekiyor. Yetişmiş insan gücü deniliyor, çok şükür yetişmiş insan gücümüz var. Yatırımcının bölgemize gelmemesinin sebeplerini belirleyerek bu konuda tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışma yapmamız, aynı zamanda siyasilerin de bu konuda aynı mücadeleyi vermesi lazım. Burada yaşıyorsak kendi sorunlarımızı samimi bir şekilde ortaya koymamız ve gerekiyorsa kriz masası oluşturmamız, sorunları toparlayıp aynı ağızdan dile getirmemiz lazım" diye konuştu.



Bitlis Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Sadullah Korkut ise, "Bölgemizde hizmet veren kim varsa başımızın üzerinde yeri vardır. İlimiz yaklaşık 345 bin nüfusa sahip ve kayıtlı sayımız 29 bin, bunların 4 bini kursiyer. Bu da yüzde 10'a tekabül ediyor. En az 60 bin civarında kayıtlı istihdam bekliyoruz" dedi.



Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avci, bölgede kış şartlarının uzun ve zorlu olduğundan dolayı esnafın sıkıntı yaşadığını, ilin gelişmesinde ve kalkınmasında siyasetçilere çok iş düştüğünü söyledi.



Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker de, "Bitlis olarak bizim turizm ile mi, hayvancılıkla mı, yoksa ticaret ile mi kalkınmamız lazım, öncelikle bunu belirlememiz lazım" diye konuştu.



Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar ise, "Turizmin bu memleketin kurtuluşu olacağına inanıyorum. Turizm kentiyiz ve hali hazırda açık hava müzesine sahibiz. İlimizi yurt içinde ve yurt dışında çok iyi şekilde tanıtmamız lazım. Bunun için bir araya gelelim, tarihi ve turistik yerlerimizi ön plana çıkaracağımız çalışmalar yapalım. Ayrıca, ilimizde işsizliği aşağı seviyelere çeken tekstilci arkadaşlarımızı desteklememiz lazım. Uluslar arası alanda ön plana çıkmak istiyorsak, benim bu konudaki fikrim Ahlat ilçemizdir. Bitlis bizim için çok önemli ve Ahlat'ın marka şehir haline getirilmesi lazım. Öte yandan, madde bağımlılığı ile ilgili topyekun bir olup bu illete savaş açmamız lazım. Ayrıca, ilimizle ilgili olumsuz haber ve paylaşımların yapılmaması gerekiyor, Bitlis'in güzelliklerini yansıtmamız lazım" dedi.



Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necati Demirden, Türkiye'nin yüzde 7 patates üretiminin Bitlis'te üretildiğini, tohumculukta Doğu Anadolu'da sadece Bitlis'te üretim yapıldığını ve ülkenin yüzde 17'sini karşıladığını, fasulyede ise Türkiye'nin yüzde 16'sının Bitlis'te karşılandığını ve sanayi ile turizmde de büyük ataklar yapılabileceğini belirtti.



Bitlis Tekstilciler ve İş Adamları Derneği Başkanı İrfan Demirkanoğlu da, Bitlis'te toplamda şu anda faal çalışan 18 tekstil atölyesi bulunduğunu belirterek, "Buradan 3 bin 500 civarında istihdam sağlanıyor. Havaalanının olmaması turizm için ne kadar önemliyse bizim ticaretimiz için de o kadar önemlidir. Burada üretilen ürünlerin bir kısmı yurt dışına ihraç ediliyor. Bu nedenle yurt dışından gelen müşterilerimiz var ve direk uçuş olmayan yerlere pek sıcak bakmıyorlar" diye konuştu.



Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Esra Dursun da, "Kadın girişimciliğine bakış açısıyla alakalı TRB2 bölgelerinde bir kıyaslamaya gittik. Araştırma sonuçlarına bakarak ve üzülerek söylüyorum ki son sıradayız. Destek var, iyi niyet çok, kadınların girişimciliği yönünde fikir ve düşünceler ön sırada ama sıralamaya baktığımızda son sıradayız. Ortada bir sorun varsa ben bunun çözümünden yanayım. Ayrıca, kısa bir sürede 'Balın Sultanları' isimli projemizi ilimizde başlatabilmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu konu ile ilgili katma değer beklentimiz 13 milyon lira. Bitlis için 13 milyon lira az bir rakam değil. Girişimci sayısını özellikle kadın bazında arttırmak için bu yola çıktık. Öte yandan, ilimizdeki tekstilci ve iş adamları ile yaptığımız görüşmelerde kalifiyeli eleman sıkıntılarından bahsedildi. Sürekli Eğitim Merkezi olarak gücümüzün yettiğince bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ben yaklaşık 5 yıldır buradayım ve Bitlisli bir Ankaralıyım. Üniversitede derse giriyorum ve aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri üzerine çalışma yapıyorum. Bu ilin daha çok gelişmesine ve kalkınmasına yönelik elimi taşın altına koymuş durumdayım. Gittiğim her yerde anlatıyorum, Bitlis aşık olduğum şehir, aşık olduğum insanlar, aşık olduğum komşularım. İyi niyetlerine, kültürüne, tarihine, turizmine ve her şeyine aşık oldum ben bu şehrin. Şunu da söyleyeyim, evet bir Bitlisli Bitlis'i tanıtır, ama bir Ankaralı Bitlis'i çok daha iyi tanıtır. Her şeyiyle anlattığım Bitlis'i tabi ki insanlar merak ediyor ve görmek istiyor. Buradan, basın mensubu arkadaşlarımızdan da bir ricamız olacak, Bitlis ve ilçelerindeki ortak bir değeri seçerek hep birlikte onun üzerine haber üretirseniz daha faydalı olur. Bu Nemrut Dağı olabilir, Ahlat Mezarlığı veya Van Gölü olabilir. Çünkü kısa, belirgin ve öz reklamlar herkesin daha çok aklında kalır, teşekkür ederim" dedi.



Adilcevaz Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Cumali Birol ise, üretmeye ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, " Eğer bizler üretirsek, çok iyi yerlere geleceğiz. İlimiz ile ilgili anlatılacak çok güzellikler var. Ben aynı zamanda uluslararası dalgıçlık yapıyorum. Yaptığımız 5 yıllık çalışma sonucunda Van Gölü havzası altında yaklaşık 800 bin yıllık mikrobiyalit olgusuna rastladık. Bu ilimizdeki güzelliklerden sadece küçücük bir kısmı. Biz çok zenginiz ama sadece bu güzellikleri pazarlayamıyoruz. Bizim yaramız belli ve hepimiz onun için buradayız. Şu an, bunu iyileştirmemiz lazım" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından sorular soruldu ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Bu tür toplantıların ileriki günlerde aralıklarla düzenleneceği ve Bitlis'in daha çok kalkınmasına yönelik girişimlerde bulunulacağı belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA