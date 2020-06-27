Bitlis'te internet kafelerde alınması gereken tedbirler belirlendi Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet kafe ve elektronik oyun yerlerinde alınması gereken önlemler belirlendi.

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet kafe ve elektronik oyun yerlerinde alınması gereken önlemler belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca internet kafe ve elektronik oyun yerlerinde alınması gereken tedbirlere ilişkin kararlar alındı.

Bu kapsamda genel esaslar, personele ve müşterilere yönelik önlemler, temizlik ve hijyen önlemleri ile diğer hususlara ilişkin bilgiler, valiliğin resmi internet sitesinden de paylaşıldı.

Kaynak: AA