Bitlis'te imece usulü çeltik ekimi havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bitlis'te imece usulü çeltik ekimi havadan görüntülendi

Bitlis'te imece usulü çeltik ekimi havadan görüntülendi
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

BİTLİS'in Hizan ilçesinde çiftçiler, çeltik tarlalarını hazırlamaya başladı.

BİTLİS'in Hizan ilçesinde çiftçiler, çeltik tarlalarını hazırlamaya başladı. Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin çalıştırılamadığı tarlalar, imece usulü ekiliyor. Köylülerin çalışması, dronla görüntülendi.

Hizan ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karabastı köyünde yaşayanlar, çeltik üretimini ise geleneksel yöntemlerle yapıyor. Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin giremediği tarlalarda dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen çiftçiler, imece usulü çalışıyor. Engebeli arazilerde çeltik ekimi yapan çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla birlikte yüksek rakımlı dağın dibinden çıkan doğal kaynak suyunu el yardımıyla açtıkları kanallarla tarlalarına ulaştırıyor. Köylüler, daha sonra  tarlalara girip, toprağı birlikte sürerek, küreklerle çeltik havuzları oluşturuyor. Köylüler, hasat döneminde  biçtikleri çeltikleri, köydeki değirmenlerde öğüterek kabuklarında ayırdıkları pirinçleri hem kendileri tüketiyor, hem de satarak geçimlerini sağlıyor.Çeltik ekimi yapan Safter Tuz, kalitesiyle ünlü Karbastı pirincinin ekimine başladıklarını belirtti. Çok zorlu bir iş yaptıklarını belirten Tuz, "İlkbahar mevsimiyle birlikte pirinç ekiyoruz. Yaptığımız iş oldukça zahmetli. Dedelerimizden, babalarımızdan bu işi öğrendik. Başka bir yöntemi yok sürekli bu şekilde ekiyoruz. İmece usulü çalışıyoruz. Bütün köylüler sağ olsunlar geliyorlar yardımcı oluyorlar. Şu anda 15-16 kişi burada pirinç ekimi yapacağımız tarlayı hazırlıyoruz. Hem kendi yiyeceğimiz pirincimizi yetiştiriyoruz, hem de sattığımız pirinçle geçimimizi sağlıyoruz" dedi.


Bitlis'te imece usulü çeltik ekimi havadan görüntülendi
Bitlis'te imece usulü çeltik ekimi havadan görüntülendi
Bitlis'te imece usulü çeltik ekimi havadan görüntülendi
Bitlis'te imece usulü çeltik ekimi havadan görüntülendi
Bitlis'te imece usulü çeltik ekimi havadan görüntülendi
Bitlis'te imece usulü çeltik ekimi havadan görüntülendi
Bitlis'te imece usulü çeltik ekimi havadan görüntülendi
Bitlis'te imece usulü çeltik ekimi havadan görüntülendi
Bitlis'te imece usulü çeltik ekimi havadan görüntülendi
Bitlis'te imece usulü çeltik ekimi havadan görüntülendi
Bitlis'te imece usulü çeltik ekimi havadan görüntülendi
Bitlis'te imece usulü çeltik ekimi havadan görüntülendi
Bitlis'te imece usulü çeltik ekimi havadan görüntülendi
Bitlis'te imece usulü çeltik ekimi havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin İlker Kaleli Demet Özdemir Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Merih Demiral Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bitlis'te imece usulü çeltik ekimi havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 13:44:16. #1.11#

title