Bitlis'te imece usulü çeltik ekimi havadan görüntülendi

BİTLİS'in Hizan ilçesinde çiftçiler, çeltik tarlalarını hazırlamaya başladı.

BİTLİS'in Hizan ilçesinde çiftçiler, çeltik tarlalarını hazırlamaya başladı. Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin çalıştırılamadığı tarlalar, imece usulü ekiliyor. Köylülerin çalışması, dronla görüntülendi.

Hizan ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karabastı köyünde yaşayanlar, çeltik üretimini ise geleneksel yöntemlerle yapıyor. Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin giremediği tarlalarda dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen çiftçiler, imece usulü çalışıyor. Engebeli arazilerde çeltik ekimi yapan çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla birlikte yüksek rakımlı dağın dibinden çıkan doğal kaynak suyunu el yardımıyla açtıkları kanallarla tarlalarına ulaştırıyor. Köylüler, daha sonra tarlalara girip, toprağı birlikte sürerek, küreklerle çeltik havuzları oluşturuyor. Köylüler, hasat döneminde biçtikleri çeltikleri, köydeki değirmenlerde öğüterek kabuklarında ayırdıkları pirinçleri hem kendileri tüketiyor, hem de satarak geçimlerini sağlıyor.Çeltik ekimi yapan Safter Tuz, kalitesiyle ünlü Karbastı pirincinin ekimine başladıklarını belirtti. Çok zorlu bir iş yaptıklarını belirten Tuz, "İlkbahar mevsimiyle birlikte pirinç ekiyoruz. Yaptığımız iş oldukça zahmetli. Dedelerimizden, babalarımızdan bu işi öğrendik. Başka bir yöntemi yok sürekli bu şekilde ekiyoruz. İmece usulü çalışıyoruz. Bütün köylüler sağ olsunlar geliyorlar yardımcı oluyorlar. Şu anda 15-16 kişi burada pirinç ekimi yapacağımız tarlayı hazırlıyoruz. Hem kendi yiyeceğimiz pirincimizi yetiştiriyoruz, hem de sattığımız pirinçle geçimimizi sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş