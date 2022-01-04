Bitlis'te İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı - Haberler
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Bitlis'te İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı

Bitlis'te İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'te, Kültür ve Turizm Bakanlığının İl Tanıtım ve Geliştirme Programı kapsamında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te, Kültür ve Turizm Bakanlığının İl Tanıtım ve Geliştirme Programı kapsamında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV) konferans salonunda Vali Oktay Çağatay başkanlığında düzenlenen toplantıda, il tanıtımında sinerji yaratılarak markalaşma süreçlerinin güçlendirilmesi, sonuç odaklı kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarının yapılması, etkili ve sonuç odaklı tanıtım çalışmalarının ortaya konulması gibi konular görüşüldü.

Toplantıya, Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve Bitlis İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu üyeleri katıldı.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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