Bitlis'te 'İl Koordinasyon Kurulu' Toplantısı

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu başkanlığında 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı.

Valilik konferans salonunda yapılan toplantıda, 2018'te kentte yapılan ve yapılacak projeler değerlendirildi. Toplantıda konuşan Vali Ustaoğlu, 2018 yılı ikinci dönem koordinasyon toplantısında, bölge müdürlerinin yapılan ve yapılacak projeler hakkında bilgi vereceklerini söyledi. Ustaoğlu, "2018 yılı ikinci koordinasyon toplantımız daha ziyade yatırım programında olan işlerimizi konuşacağız. Mevsim şartları nedeniyle işlere başladık. Bu anlamda ne aşamaya geldiğimiz ve tekrar yatırım programına alınan işleri burada paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı. - BİTLİS