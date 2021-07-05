Bitlis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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Bitlis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Bitlis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis-Van kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Bitlis-Van kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Bitlis-Van kara yolunda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 KH 0642 plakalı otomobille karşı yönden gelen 13 AAB 676 plakalı otomobil çarpıştı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ile 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Sıkıştığı araçtan ekiplerin yardımıyla çıkarılan sürücü ile diğer yaralılar, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bitlis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Bitlis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Bitlis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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