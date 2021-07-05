Bitlis'te iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
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Bitlis'te iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Bitlis'te iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

BİTLİS'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

BİTLİS'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Bitlis-Van kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 KH 0642 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 13 AAB 676 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine 112, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tarlaya uçan aracın içinde sıkışan sürücü AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken, diğer yaralılarda olay yerine çağrılan ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'te iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Bitlis'te iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Bitlis'te iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Bitlis'te iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş

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