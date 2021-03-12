Bitlis'te iki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
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Bitlis'te iki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı

12.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:14
Bitlis'te iki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı

BİTLİS'in Hizan ilçesinde iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 17 kişi yaralandı.

BİTLİS'in Hizan ilçesinde iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.45 sularında Bitlis-Hizan kara yolunun Güzeldere köyü mevkisinde meydana geldi. 34 JG 8209 ve 13 J 1021 plakalı iki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan minibüslerde bulunan 17 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD, 112 ve jandarma ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı. 17 yaralı, ambulanslarla Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.


Bitlis'te iki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
Bitlis'te iki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
Bitlis'te iki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
Bitlis'te iki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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