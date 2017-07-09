Bitlis'te İki Asker Şehit Oldu

Bitlis'in Tatvan-Hizan karayoluna PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, bir sivil vatandaş yaralandı.
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