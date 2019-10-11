Bitlis'te iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
İlçedeki sahil yolunda Haydar Yetkin idaresindeki 04 P 1761 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 DG 073 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Sürücü Yetkin hayatını kaybetti, araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.