Bitlis'te iki apartman ve evde uygulanan karantina kaldırıldı Bitlis'te iki apartman ve evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Bitlis'te iki apartman ve evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezindeki Beşminare ve Hüsrevpaşa mahallelerinde iki apartman ile Bölükyazı köyündeki evde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi. Kaynak: AA