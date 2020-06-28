Bitlis'te iki apartman ve evde uygulanan karantina kaldırıldı
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Bitlis'te iki apartman ve evde uygulanan karantina kaldırıldı

Bitlis'te iki apartman ve evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Bitlis'te iki apartman ve evde uygulanan karantina kaldırıldı
28.06.2020 23:35 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:38

Bitlis'te iki apartman ve evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezindeki Beşminare ve Hüsrevpaşa mahallelerinde iki apartman ile Bölükyazı köyündeki evde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Manşet

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