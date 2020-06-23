Bitlis'te iki apartman ve bir ev karantinaya alındı
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Bitlis'te iki apartman ve bir ev karantinaya alındı

Bitlis'te iki apartman ve bir ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bitlis'te iki apartman ve bir ev karantinaya alındı
23.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:06

Bitlis'te iki apartman ve bir ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği iki apartman ve bir evin geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İl merkezine bağlı Yolalan beldesi Çınarbaşı Mahallesi'nde bir ev, Ortakapı köyünde bir apartman, il merkezindeki Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı'nda ise bir apartmanın geçici süreyle karantinaya alınmasına, mezkur adreste ikamet eden vatandaşların ev ile apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, ev ve apartmanlarda görev devamlılığı zorunlu kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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