Bitlis'te hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan 2 kişi yakalandı
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Bitlis'te hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan 2 kişi yakalandı

09.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:03
Bitlis'te hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan 2 kişi yakalandı

Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılana açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "hırsızlık" suçundan 10 ay hapis cezasıyla aranan B.E. ile "Uyuşturucu madde alma, kullanma ve bulundurma" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.S.Ö'yü, mezarlıkta elektrik kablosu yaktıkları sırada gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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