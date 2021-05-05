Bitlis'te "hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarından aranan zanlı gözaltına alındı
Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan aranan zanlı yakalandı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan aranan zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, Hizan'da 10 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan aranan M.G. gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş