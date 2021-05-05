Bitlis'te "hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarından aranan zanlı gözaltına alındı
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Bitlis'te "hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarından aranan zanlı gözaltına alındı

Bitlis'te 'hırsızlık ve dolandırıcılık' suçlarından aranan zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan aranan zanlı yakalandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan aranan zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Hizan'da 10 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan aranan M.G. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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