Bitlis'te hem fidan hem de Türk bayrağı dikildi

11.11.2019 13:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:07

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kampanyasında Bitlis'te 123 bin fidan toprakla buluşturulurken, her fidanın yanına da bir Türk bayrağı dikildi.



Bitlis Eren Üniversitesi bahçesinde gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fidan dikimi öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis'te 9 farklı noktada 123 bin fidanın toprakla buluştuğunu söyledi. Vali Çağatay, "Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde, Cumhurbaşkanımızın himayesinden Türkiye genelinde saat 11.11'de tam 11 milyon fidan dikiyoruz. Bitlis'imiz de bu bayrama katılıyor. Bitlis genelinde 9 bölgede 123 bin fidanı beraber toprağa kavuşturacağız. Fidanlarımız tutacak, Bitlis bu güzellikten nasibini alacak. Bugün malumunuz Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Tekrar tekrar devam edecek. Memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Bitlis'te üniversiteden ilkokula kadar katılan tüm öğrencilerimize, kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Protokol üyeleri ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturduktan sonra her fidanın yanına da bir Türk bayrağı dikti. - BİTLİS

Kaynak: İHA