Bitlis'te, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme
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Bitlis'te, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme

05.03.2021 09:24 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:33

BİNGÖL'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede kaza kırım ekipleri, inceleme başlattı.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede kaza kırım ekipleri, inceleme başlattı.

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan 11 askerin naaşı, saat 02.00 sıralarında okunan duanın ardından ambulanslarla Elazığ'a gönderilirken, yaralı 2 askerin tedavisi ise devam ediyor.

AFAD, jandarma ve kaza kırım ekipleri, helikopterin düştüğü bölgede incelemelere başladı. Tatvan'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaza bölgesine yakın olan Çekmece köyüne gelen ekipler, buradan da Nemrut Dağı'nın eteklerindeki kaza bölgesine ulaştı. Kaza kırım ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürerken, jandarma ekipleri de Çekmece köyünde önlem alıp, kaza bölgesine gidişlere izin vermedi.

Bitlis'te, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme
Bitlis'te, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme
Bitlis'te, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme
Bitlis'te, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme
Bitlis'te, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme
Bitlis'te, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme
Bitlis'te, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme
Bitlis'te, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme
Bitlis'te, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme
Bitlis'te, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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