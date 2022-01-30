Hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

ADİLCEVAZ, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yabani ve sokak hayvanları unutulmadı.

Van Gölü Aktivistileri Derneği üyeleri ile hayvansever, yüksek kesimlerde yem bulamayan hayvanlar için yemleme çalışması başlattı.

Bu kapsamda dernek üyeleri ve hayvanserverler, Süphan Dağı eteklerine yem bıraktı.

Dernek temsilcisi Orhan Emen, gazetecilere, karın ve soğuk havanın yerleşim alanlarındaki sokak hayvanları ile doğadaki yaban hayvanlarının yaşamını zorlaştırdığını söyledi.

Yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanların beslenebilmesi için çalışma başlattıklarını belirten Emen, şunları söyledi:

"Bölgemizde son günlerde dondurucu soğuklar etkili oluyor. Bu şartlarda dışarıdaki hayvanları düşünmemiz gerekiyor. Süphan Dağı eteklerine hayvanlar için yem bıraktık. Elimizden geldikçe doğadaki hayvanlara yem bırakıyoruz. Dernek üyeleri olarak sadece Van Gölü'nü değil doğadaki hayvanları da düşünüyoruz. Herkesin doğadaki hayvanlara sahip çıkması gerekiyor."