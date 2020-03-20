Bitlis'te hayvan ve oto pazarları, koronavirüs tedbiri için kapatıldı BİTLİS Valiliği'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentteki hayvan ve oto pazarları geçici olarak kapatıldı.

BİTLİS Valiliği'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentteki hayvan ve oto pazarları geçici olarak kapatıldı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, halkı koronavirüse karşı korumak ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hayvan ve oto pazarlarının faaliyetlerinin ikinci emre kadar durdurulduğu belirtildi. Valiliğin yazılı açıklamasında, şöyle denildi: "Malumlarınız olduğu üzere Coronavirüs (Kovid-19) salgınından, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan insanların toplu olarak bulundukları başta bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması olmak üzere birçok tedbire başvurulmaktadır. Bu kapsamda alınan tedbirlere ilave olarak, sebze, meyve başta olmak üzere vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşıladıkları semt/mahalle pazarlarının faaliyetlerine devam etmesi, ancak vatandaşların toplu olarak bulunabilecekleri otopazarı ve hayvan pazarlarının faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulması gerekmektedir."

Kaynak: DHA