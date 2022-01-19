Bitlis'te hastaların imdadına sağlık ve karla mücadele ekipleri yetişti

BİTLİS'te Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan kırsal köylerdeki hastaların imdadına karla mücadele ve sağlık ekipleri yetişti. Mutki ve Güroymak ilçelerinde rahatsızlaşan iki kişi, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis'te olumsuz hava koşulları günlük yaşamı aşırı derecede etkilerken, yolu kardan kapanan Mutki ilçesine bağlı Erler köyünde epilepsi nöbeti geçiren ve ismi açıklanmayan 14 yaşındaki bir erkek çocuk için yakınları yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle içerisinde sağlık çalışanlarının bulunduğu ambulans kara saplandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri yönlendirildi. Yolun açılması ile kara saplanan ambulans çıkarıldı. Karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren mücadelesi sonucu epilepsi hastası, evinden alınarak Mutki Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Öte yandan, kar ve tipinin etkili olduğu Güroymak ilçesinde de bir hasta, sağlık ekipleri tarafından Diyarbakır Dağkapı Çocuk Hastanesine ulaştırılarak tedaviye alındı. Bu arada kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Bitlis- Tatvan karayolunda mahsur kalan vatandaşlara, Türk Kızılay'ı Bitlis Şubesi ekiplerince kek ve meyve suyu dağıtıldı.