Bitlis'te hasta kadın kızakla 20 kilometre taşındı, hamile kadın için ekipler seferber oldu
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Bitlis'te hasta kadın kızakla 20 kilometre taşındı, hamile kadın için ekipler seferber oldu

24.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:28
Bitlis'te hasta kadın kızakla 20 kilometre taşındı, hamile kadın için ekipler seferber oldu

BİTLİS'in Mutki ilçesinin Çimen mezrasında rahatsızlanan epilepsi hastası Naciye Adlım, köylüler tarafından 20 kilometre kızakla taşınarak önce yolda bekleyen belediye başkanının makam aracına, ardından da sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

BİTLİS'in Mutki ilçesinin Çimen mezrasında rahatsızlanan epilepsi hastası Naciye Adlım, köylüler tarafından 20 kilometre kızakla taşınarak önce yolda bekleyen belediye başkanının makam aracına, ardından da sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Bitlis ve çevresinde etkili olan kar yağışının ardından yolu kardan kapalı olan Mutki ilçesinin Kavakbaşı Beldesine bağlı Arpalıseki köyünün Çimen mezrasında yaşayan ve epilepsi hastası olan Naciye Adlım'ın fenalaşması üzerine yakınları sağlık ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine haber vererek yardım istedi. Sağlık ekipleri, karla mücadele ekipleri ile birlikte yola çıkarken, Bitlis merkeze 80, Kavakbaşı beldesine ise 40 kilometre uzaklıkta bulunan mezrada yaşayanlar ise ekipleri beklemeden hasta olan Adlım'ı kızağa bindirerek yola çıktı.

Kar kalınlığının yer yer yaklaşık 2.5 metreyi aştığı bölgede karla mücadele ekipleri güçlükle ilerlerken, köylüler ise kızakla yaklaşık 20 kilometre yol kat ederek Kavakbaşı Beldesi Belediye Başkanı Veysi Oğuz'un makam aracının bulunduğu noktaya kadar geldi. Adlım, burada da makam aracına bindirilip geriden gelen ambulansa ulaştırıldı. Adlım sağlık ekiplerince Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DOĞUM HASTASI KADIN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

Öte yandan kar ve tipiden dolayı yolu kapanan Başmaklı köyünde doğum sancıları başlayan Naile Kömürcü için de ekipler seferber oldu. Bitlis merkeze 75 kilometre uzaklıkta olan Başmaklı köyünde rahatsızlanan Kömürcü, yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyince, yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Paletli ambulansla yola çıkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yola düşen çığ nedeniyle ilerleyemeyince 2 kilometrelik yolu yürüyerek hastaya ulaştı. Evde ilk müdahalesi yapılan Naile Kömürcü, köylülerin de desteğiyle ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi. Burada paletli ambulansa alınan Kömürcü, Bitlis Devlet Hastanesine ulaştırılarak tedaviye alındı.


Bitlis'te hasta kadın kızakla 20 kilometre taşındı, hamile kadın için ekipler seferber oldu
Bitlis'te hasta kadın kızakla 20 kilometre taşındı, hamile kadın için ekipler seferber oldu
Bitlis'te hasta kadın kızakla 20 kilometre taşındı, hamile kadın için ekipler seferber oldu
Bitlis'te hasta kadın kızakla 20 kilometre taşındı, hamile kadın için ekipler seferber oldu
Bitlis'te hasta kadın kızakla 20 kilometre taşındı, hamile kadın için ekipler seferber oldu
Bitlis'te hasta kadın kızakla 20 kilometre taşındı, hamile kadın için ekipler seferber oldu
Bitlis'te hasta kadın kızakla 20 kilometre taşındı, hamile kadın için ekipler seferber oldu
Bitlis'te hasta kadın kızakla 20 kilometre taşındı, hamile kadın için ekipler seferber oldu
Bitlis'te hasta kadın kızakla 20 kilometre taşındı, hamile kadın için ekipler seferber oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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