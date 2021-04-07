Bitlis'te hapis cezasıyla aranan şahıslar yakalandı

Bitlis merkezde ve Tatvan ilçesinde göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticaretinden aranan 2 şahıs yakalandı.

Bitlis merkezde ve Tatvan ilçesinde göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticaretinden aranan 2 şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Tatvan İlçe Emniyet ve Asayiş Şube müdürlüklerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Tatvan'da göçmen kaçakçılığı suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan M.B. ve il merkezinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan A.U. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı