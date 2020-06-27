Bitlis'te halk toplantılarında alınacak önlemler belirlendi Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk toplantılarında alınacak önlemler belirlendi.

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk toplantılarında alınacak önlemler belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca halk toplantılarının belirli kurallar çerçevesinde yapılacağı bildirildi.

Düzenlenecek muhtar, halk toplantıları sırasında salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere eksiksiz uyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, toplantıların mümkün olduğunca açık havada yapılması, temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA