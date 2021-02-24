Bitlis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı
24.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:12
Bitlis'te hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Bitlis'te hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 23 Şubat'ta "göçmen kaçakçılığı" suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan V.A'yı yakaladı.
V.A, işlemlerin ardından Bitlis E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş