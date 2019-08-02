Bitlis'te hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Bitlis'te hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek kafile dualarla uğurlandı.

Kentte 326 hacı adayı için müftülük bahçesinde program düzenlendi.

Kur-anı Kerim tilavetiyle başlayan programda hacı adaylarına kutsal topraklarda yapılması gerekenler anlatıldı.

Ardından aileleriyle vedalaşan hacı adayları, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Programa, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani ve hacı adaylarının yakınları da katıldı.

Kaynak: AA