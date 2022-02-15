Güvenlik korucularına çığ eğitimi verildi

MUTKİ, BİTLİS (AA) - Bitlis Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü ekipleri, Mutki ilçesinde görev yapan güvenlik korucularına "çığda arama ve kurtarma teknikleri" eğitimi verdi.

Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, AFAD ekipleri 14-15 Şubat'ta Mutki Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 74 güvenlik korucusuna çığ esnası ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı.

Bitlis-Mutki kara yolunun Karçinbaşı mevkisinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlere katılan güvenlik korucuları, "çığda arama ve kurtarma teknikleri" konusunda bilgilendirildi.