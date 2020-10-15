Bitlis'te 'Güvenli Turizm Sertifikası' zorunluluğu

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla otel ve misafirhane işletmelerine 'Güvenli Turizm Sertifikası' zorunluluğu getirildi.

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla otel ve misafirhane işletmelerine 'Güvenli Turizm Sertifikası' zorunluluğu getirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen 'Güvenli Turizm Sertifikası'nın Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil alınması zorunludur. Halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil 'Güvenli Turizm Sertifikası' olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin verilmez. Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 30 oda ile 49 oda arasında kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil 1 Ocak 2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen 'Güvenli Turizm Sertifikası' koşullarını yerine getirerek Güvenli Turizm Sertifikasını almaları gerekmektedir. 'Güvenli Turizm Sertifikası' alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikametgah adresi Türkiye sınırları dışında olan, korona virüs teşhisi konulup sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin 10.10.2020 tarih ve E.16718 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla işletme faaliyetlerine son verilir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı