Bitlis'te Gösteri ve Yürüyüşler İzne Bağlandı

Bitlis'te gösteri yürüyüşleri, toplantı ve miting gibi etkinliklerin 14 Nisan'dan itibaren 30 gün süreyle izne bağlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik başlatılan harekat ile TSK tarafından Afrin'de 20 Ocak'ta başlatılan "Zeytin Dalı Operasyonu" ile ilgili terör örgütlerinin Türkiye'de eylem arayışı içerisinde olduğu belirtildi.

Yapılması planlanan etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, güvenlik kuvvetlerince terör örgütüne yönelik başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilerek terör örgütü ve marjinal gruplarca sansasyonel ve provokatif saldırılar ile kargaşa çıkarılmaya çalışılabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarının ve üniversitelerin yapacağı toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere, ilimiz genelinde yapılacak her türlü gösteri yürüyüşü, kapalı ve açık yer toplantıları, miting, basın açıklamaları, afiş asma, pankart asma, bildiri ve el ilanı dağıtma 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 14 Nisan-13 Mayıs tarihlerinde 30 gün süreyle mevzuat hükümleri doğrultusunda mahallin en büyük mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır. Oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma vb. türdeki eylem ve etkinlikler aynı hükümler doğrultusunda Bitlis merkezi ve ilçelerinde aynı tarihlerde 30 gün süreyle yasaklanmıştır."