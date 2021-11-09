Bitlis'te gönüllü öğretmenler atıl durumdaki okulu yenileyerek eğitime kazandırdı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen öğretmenlerin oluşturduğu "Renkli Rüyalar" grubu üyelerinin, hayırseverlerin de desteğiyle Ahlat ilçesine bağlı Taşharman köyünde yenilediği 50 yıllık okul binası yeniden eğitime kazandırıldı.

Kentte 2 yıl önce bir araya gelen gönüllü öğretmenler, kendi imkanlarının yanı sıra iş insanlarının da desteğiyle temin ettikleri malzemelerle ihtiyaç duyulan okullarda onarım çalışması yaparak zeka atölyeleri kuruyor.

Boş zamanlarında okullara giden öğretmenler, dersliklerin duvarlarına çizgi film karakterlerini ve zeka oyunları çiziyor, atıl durumdaki malzemeleri de boyayarak çocukların daha renkli ortamda eğitim görmelerini sağlıyor.

Bu kapsamında Ahlat'ın Taşharman köyüne giden öğretmenler, atıl durumdaki 50 yıllık okul binasını yenileyerek eğitime kazandırdı.

Okulun açılışına katılan Vali Oktay Çağatay, gazetecilere, 50 yıllık eski okulun binasını tadilattan geçirerek tekrar kullanıma hazır hale getiren "Renkli Rüyalar" grubu üyelerine teşekkür etti.

Grubun bugüne kadar 26 okulda tadilat çalışması yaptığını anlatan Çağatay, şöyle devam etti:

"Geçen yıl yine davet etmişlerdi ancak salgın nedeniyle bir türlü gidememiştik. Normalleşmenin ardından okullarda tam eğitim yapıyoruz. Bu arkadaşlarımızın faaliyetlerini yerinde görmek istedik. Şu an içinde bulunduğumuz okul 50 yıllık ama yeni gibi görünüyor. Çok güzel olmuş. Bu tam da dünyanın gündeminde olan geri dönüşümle yapılmış. Araç lastikleri ve eski paletler kullanılmış. Bundan sonra da desteklerini bekliyoruz. Beraber çalışacağız."

Grubun üyesi Tatvan Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Süleyman Sertel ise kurdukları oluşumla Taşharman köyündeki okulu onardıklarını ifade ederek, "Dönüşüm kapmasında Onursal Başkanımız Asım Kardoğan'ın girişimleriyle, rahmetli annesi Halime ve babası Zeki Kardoğan adına okulun dönüşümünü sağladık. Bunu sağlarken 40 kişilik bir grupla çalıştık. İçini ve dışını farklı renklere boyadık. Okulun içinde spor, sinevizyon ve kitap okuma bölümleri mevcut. Bunlar öğrencilerin istek ve talepleri doğrultusunda yapıldı. Geri dönüşümle lastik ve mobilyalarla bunu sağladık." diye konuştu.

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