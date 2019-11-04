Bitlis'te göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

04.11.2019 11:02

BİTLİS'te, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afgan kaçak göçmenleri araçlarında taşıyıp, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte yasa dışı yollardan ülkeye giren, Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri araçlarında taşıyan ve onlara öncülük ettiği belirlenen 5 organizatör, polis ekiplerince gözaltına alındı. Aracın sahibi E.C., sürücü B.T. ile ona öncülük yapan S.S., organizatörler Y.E. ve Y.G., İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen E.C., B.T., Y.E. ve Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.S. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA