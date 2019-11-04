Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

04.11.2019 13:00

Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında 1 Kasım'da durdurulan araçta Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen ile aracın sahibi E.C, sürücü B.T, öncülük yapan S.S, organizatörler Y.E. ile Y.G. yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C, B.T, Y.E. ve Y.G, 3 Kasım'da nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA