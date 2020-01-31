Bitlis'te göçmen kaçakçılığı

31.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:47

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 26 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında Güroymak ilçe girişinde bir minibüsün durdurulduğu belirtilerek, "Üzerlerinde bulunan belgelerin sahte olduğu anlaşılan 26 düzensiz göçmen ile bu göçmen sevkiyatındaki araç sürücüsü ve araca öncülük yaparak suç faaliyetlerine iştirak ederek bu organizasyonun içerisinde bulunan V.K., R.B. ve S.D. isimli organizatörler yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA