Bitlis'te Gıda Denetimi

Bitlis Belediyesi zabıta ekiplerince fiyat denetimleri yapıldı.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetimler yapan zabıta ekipleri, market ve manavlardaki fiyatları inceledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, yaptığı açıklamada, stokçuluk ve yüksek fiyatlar konusunda denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek, "Zabıta ekiplerimiz tüm iş yerlerinde denetime başladı.Ekiplerimiz, imalat ve üretim koşullarını, ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını, etiket ve kasada çıkan fiyat arasında fark olup olmadığını kontrol ediyor." dedi.

Kaynak: AA