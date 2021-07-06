Bitlis'te gençlere madde bağımlılığının zararları anlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitlis'te gençlere madde bağımlılığının zararları anlatıldı

Bitlis'te gençlere madde bağımlılığının zararları anlatıldı
Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel

Bitlis'in Hizan Gençlik Merkezi'ndeki kurslara katılan gençler madde bağımlılığının zararları konusunda bilgilendirildi.

Bitlis'in Hizan Gençlik Merkezi'ndeki kurslara katılan gençler madde bağımlılığının zararları konusunda bilgilendirildi.

Hizan Öğretmenevi'nde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün girişimleriyle düzenlenen konferansta, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlisi Muharrem Serdar, kursiyerlere, madde bağımlılığına karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kutbettin Yakışır da ilçedeki her bir gence ulaşarak madde bağımlılığının zararlarının anlatılması gerektiğini belirterek, "Bize göre madde bağımlılığı ile mücadelede tek çare spor. Spor, genç jenerasyonumuzun geleceğinde önemli bir yer tutmaktadır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak ve spora yönlendirerek başarılı bireyler olmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Bitlis'te gençlere madde bağımlılığının zararları anlatıldı
Bitlis'te gençlere madde bağımlılığının zararları anlatıldı
Bitlis'te gençlere madde bağımlılığının zararları anlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 11 asker hayatını kaybetti
Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 11 asker hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ahmet Kaya Zeki Müren Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mostafa Mohamed Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bitlis'te gençlere madde bağımlılığının zararları anlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 20:05:55. #1.15#

title