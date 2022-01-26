Bitlis'te geleceğin kayakçıları yetişiyor

BİTLİS (İHA) - Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce açılan ' Kayak Temel Eğitim Kampı'nda geleceğin kayakçıları yetiştiriliyor.

Kayak sporuyla özdeşleşen Bitlis'te, Erhan Onur Güler Kayak Merkezi'nde antrenörler gözetiminde kayak eğitimi alan 170 sporcu, bir taraftan yıl içinde yapılacak yarışmalara hazırlanırken bir taraftan da geleceğin milli kayakçısı olmak için çalışıyor.

Kayak malzemeleri il müdürlüğü tarafından karşılanan yaşları 6 ile 15 arasında değişen çocukların Bitlis'i ve ülkeyi ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil etmesi hedefleniyor. Kayak antrenörü Mesut Höyüt, 100'ü profesyonel 70'i ise yeni başlayan sporcu olmak üzere toplamda 170 sporcuya kayak eğitimi verdiklerini söyledi. Mesut Höyüt, "Onur Erhan Güler Kayak Merkezi'nde 170 sporcuya temel eğitim hizmeti vermekteyiz. 4 antrenör ve 6 teknik personel olarak bu tesisimizde hizmete hazırız. Şu an için 100'ü profesyonel spor yaparak yarışmalara katılıp il dışında bizi temsil eden sporcularımız, 70 sporcumuz ise yeni başlayan ve temel eğitim eğitimi aldıktan sonra bizim sporcularımıza dahil olacak yeni ekibimiz. Öncelikle burada yeni başlayan çocuklarımızın kar sapanı ve kayakla tanışmasını sağlıyoruz. Spor ve sportif anlamda başarı sağlamaları için ulusal düzeyde ilimizi temsil etmeleri için kayakçı olmalarını sağlıyoruz. Kamp eğitimi dediğimiz eğitime geçiyoruz. Şu an için 2013 ile 2016 doğumlu çocuklarımızı altyapıdan başlatıp ileriki yıllarda yarışmalara ve organizasyonlara hazırlıyoruz" diye konuştu. - BİTLİS