Bitlis'te "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulaması
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Bitlis'te "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Bitlis merkez ve ilçelerindeki bazı alanlar, yıl sonuna kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

03.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:02
Bitlis'te

merkez ve ilçelerindeki bazı alanlar, yıl sonuna kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, il merkezi ve 4 ilçede bazı alanların, Cumhurbaşkanlığının 24 2019 tarih ve 1847 sayılı Kararı ile 1 Ocak- 31 Aralık 2020 tarihlerinde "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

İl merkezi ile Güroymak, Mutki, Hizan ve Tatvan ilçelerinde jandarma sorumluluk sahasındaki "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA
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